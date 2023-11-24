Hatay'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre; Hatay'da merkez üssü Kırıkhan olan bir deprem meydana geldi.
Kırıkhan'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
Deprem 09:31 sularında kaydedilirken derinliği 11.4 olarak açıklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre; Hatay'da merkez üssü Kırıkhan olan bir deprem meydana geldi.
Kırıkhan'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
Deprem 09:31 sularında kaydedilirken derinliği 11.4 olarak açıklandı.