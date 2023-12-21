Hatay'da deprem

Son Dakika... Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın açıklamasına göre, Hatay Antakya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 21.24'te olan deprem 4.1 büyüklüğünde ve yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Antakya (Hatay)

Tarih:2023-12-21

Saat:21:24:33 TSİ

Enlem:36.33083 N

Boylam:36.15306 E

Derinlik:9.19 km"