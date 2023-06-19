Hatay'da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Köyü’nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.32’de meydana gelen depremin derinliği ise 4.7 olarak ölçüldü.
Hatay’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Köyü’nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.32’de meydana gelen depremin derinliği ise 4.7 olarak ölçüldü.