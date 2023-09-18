Hatay'da enkazdan çıkan demirleri taşıyan tır devrildi

Hatay’da enkazdan çıkan demirleri taşıyan tırın devrildiği kazada, 4 araç zarar gördü.

KAYNAK: İHA
Hatay'da enkazdan çıkan demirleri taşıyan tır devrildi


Kaza, Belen ilçesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü tır, kavşakta devrildi.

Araçta yüklü olan demirler yola saçıldı. Yaralananın olmadığı kazada, seyir halindeki 4 araç zarar gördü.

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