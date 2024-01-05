Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar hak sahiplerine teslim edildi

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da 25 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremde binlerce araç da hasar almış veya enkaz altında kalmıştı. Bu araçlarda 20 bin 534’ü adeta bir araç mezarlığını andıran alanda toplanarak muhafaza edilmişti. Temmuz ayının sonu itibariyle teslimine başlanan araçların şase numaraları tespit edilerek 18 bin 931 araç hak sahiplerine teslim edildi.

Antakya ilçesi Derince Mahallesi’nde enkazdan çıkarılan araçların konulduğu alanda da gözle görülür azalma oldu.

Araçların konulduğu alanın yanında yaşayan Tülin Can, araçları her gördüğünde yeniden üzüldüğünü belirterek, “Burada çok hurda araç vardı. Çok kötü durumdaydı araçlar. Gördükçe çok üzülüyorduk, bizim evimizin yanı başında. Rabbim tekrar yaşatmasın. Çok zor, gördükçe üzülüyoruz. En başa göre sayıları çok azaldı” dedi.

Depremin ilk aylarına oranla araç sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Hüseyin Can, “Depremde enkazdan çıkan araçlar bizim mahallemize getirildi. Çoktu araçlar, çoğu gitti azı kaldı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Gördükçe üzülüyoruz. Rabbim o günü kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.