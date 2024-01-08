Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek

Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; Hatay Valiliği seçim takviminin 1 Ocak’ta açıklanmasının ardından 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin vatandaşların yıkılmış, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalara ikametgâh taşınarak oy kullanabileceğini açıkladı.

“NAKİLLER HÜKÜMSÜZ OLMALIDIR”

Karar tepkilere neden olurken, Hatay Barosu Başkanı Avukat Hüseyin Cihat Açıkalın,

"Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini açıkladıktan sonra seçmen nakline müdahale edilemez.

Bu kararın ne amaçla alındığını anlamıyoruz.

YSK'nın böyle bir kararı varsa ortaya koymalılar.

Yoksa bu, 'Ben istediğimi yaparım' anlayışının ürünü bir karar olarak görülür” dedi.

“İKTİDAR KAYBEDECEĞİNİ BİLİYOR”

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay Valiliği tarafından alınan kararın iktidarın oy potansiyelini artırmak için atılan bir adım olduğuna dikkat çekti.

Hatay’da depremin ardından yurttaşların hâlâ depremin yarattığı sorunlarla uğraştıklarına dikkat çeken Güzelmansur, şunları söyledi:

"Depremden 11 ay sonra bile halkımızın sorunları çözülmedi.

Konut, ulaşım, elektrik gibi temel sorunlar varken iktidar bunları umursamıyor.

Oy kaygısıyla seçmen nakli oyununa başvuruyor.

Biz bu kararın peşini bırakmayacağız"