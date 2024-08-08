Hatay’da fay hattı geçen araziye hastane yapılacak. Büyük skandal

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay’da fay hattı geçen araziye hastane yapılacak. Büyük skandal

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde fay hattının geçtiği arazide hastane yapılacak. Projenin 2020 yılında onaylandığı öğrenilirken Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine rağmen projenin yerinin değiştirilmesi skandal olarak nitelendi.

Halit İRİ- Hatay Yeniçağ

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en büyük yıkıma uğrayan kentlerden Hatay’da 24 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken 80 bin 323 bina ise yerle bir oldu. Büyük bir tarih ve kültür mirasının yıkıldığı kentte ortaya çıkan bir gelişme duyanları isyan ettirdi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi’nin otoparkına ağış ve diş hastanesi yapılacak 2020 yılında onaylanan projenin yapılacağı arazinin fay hattında olduğu ortaya çıktı. Deprem felaketinin yaşanmasına rağmen projenin başka bir alana taşınmaması dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre durumun AKP’nin Hatay teşkilatına, AKP’li Hatay Milletvekillerine ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı’ya anlatılmasına rağmen kimse çözüm için bir girişimde bulunmadı.

Hastane yapılacak arazinin Hayat Sağlığı Merkezi’nin acil servisinin tam karşısında olduğu öğrenildi. Ağız ve diş sağlığı hastanesinin yapılacağı arazide bulunan otoparkın dışında Sağlıklı Hayat Merkezi için başka otopark olmadığı belirtiliyor.

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