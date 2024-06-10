Fay hattında siyanürlü altın madenine izin verildiği ortaya çıktı. Uzmanlar 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yapmıştı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir’in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde en az 16 köyü etkileyecek olan ve vatandaşların büyük tepkisine neden olan altın madeni projesini Meclis gündemine taşıdı.

CVK Madencilik A.Ş.'ye ait olan maden projesinin Gökçeyazı fay hattı üzerine kurulmuş olmasını ve bölge sağlığı noktasında ciddi bir risk faktörü oluşturacak olmasına tepki gösteren Sarı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“NASIL İZİN VERİYORSUNUZ?”

Sarı, verdiği soru önergesinde, en önemli ve en büyük tehlikenin deprem olduğuna dikkat çekerek, “Balıkesir’de 20 adet aktif diri fay hattı vardır. Bunlardan biri de MTA haritasında da gösterildiği üzere Gökçeyazı Fay hattıdır. Her an deprem üretebilecek bu fay, altın madeninin depolama alanı olarak kullandığı alanın alt kısmından geçmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bölgede meydana gelebilecek bir depremin, siyanürlü altın madeni kaynaklı olarak büyük bir tehlikeye yol açabileceğini vurgulayan Sarı, "Deprem bölgesi olan Balıkesir topraklarında, siyanürle altın madeni işletilmesi, çevresel kirlenme ve hatta insan sağlığı açısından tehdit oluşturmuyor mu? Deprem fay hattı olan bir bölgede siyanürlü altın madeni işletilmesine hangi politikalarınıza göre ve nasıl izin veriyorsunuz?” ifadelerini kaydetti.

Sarı, aynı zamanda, söz konusu şirketin başta Gökçeyazı, Sarıalan, Çamköy, Sofular, Kiraz, Dallımandıra olmak üzere bölgedeki en az 16 köyü etkileyen projesinde usulsüzlükler olduğu iddiasının doğru olup olmadığını da gündeme getirirken “Bu iddialar hakkında Bakanlığınız hangi iş ve işlemleri yapmıştır?” sorusunu yöneltti.

Verdiği soru önergesinde, “Proje alanı içerisinde yöre halkına ait tarım alanlarının yanı sıra mera, orman ve hazine arazileri de bulunmaktadır. Vatandaşa ait olan tarlaların büyük bir kısmında mülkiyet izinlerinin alınmadığı iddialarını araştırılması için talimat verdiniz mi?” ifadelerini kullanan Sarı, “Altın madeni adına tarım alanlarımızın kaybediliyor olmasını hangi politikanızla açıklayabilirsiniz?” diye sordu.

Serkan Sarı, sözlerini, “İvrindi-Gökçeyazı ovalarında 36.620 dekar alanı kapalı sistem sulamaya açıp, Gökçeyazı, Kocaavşar ovalarında toplulaştırma yaparak, tarımsal üretimi ve hayvancılığın gelişimi için büyük yatırımlar yapılmış olmasına rağmen bölgedeki altın madenin yaratacağı zararlar değerlendirilmiş midir?" sorusuyla noktaladı.