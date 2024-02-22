İliç’teki madenin fay hattı üzerine kurulduğunu duyan Çevre Bakanı şaştı kaldı: İlk defa duyuyorum araştıracağım

Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasından sonra siyanürlü toprağın altında kalan ve kendilerinden haber alınamayan 9 işçiyi arama çalışmaları yeni heyelan riskiyle durduruldu. Bir canlı yayına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, madenin aktif fay hattının üzerine kurulmasıyla ilgili soruya, "İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım" dedi.