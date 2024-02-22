İliç’teki madenin fay hattı üzerine kurulduğunu duyan Çevre Bakanı şaştı kaldı: İlk defa duyuyorum araştıracağım

Kaynak: Halk TV
İliç’teki madenin fay hattı üzerine kurulduğunu duyan Çevre Bakanı şaştı kaldı: İlk defa duyuyorum araştıracağım
Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasından sonra siyanürlü toprağın altında kalan ve kendilerinden haber alınamayan 9 işçiyi arama çalışmaları yeni heyelan riskiyle durduruldu. Bir canlı yayına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, madenin aktif fay hattının üzerine kurulmasıyla ilgili soruya, "İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım" dedi.

13 Şubat günü, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında, 9 işçi milyonlarca metreküplük siyanürlü toprağın altında kaldı. Yaşanan felaket sonrasında ihmaller de teker teker ortaya çıkmaya başladı.0x0-erzincandaki-madende-ihmaller-zinciri-sabah-suphelilerin-ifadelerine-ulasti-bile-bile-olume-gonderilmisler-1708486221912.webp

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Candaş Tolga Işık'ın programına katılarak maden faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün raporlarında, altın madeninin, aktif fay hattı üzerine kurulduğu ortaya çıkarken konuyla ilgili konuşan Özhaseki, "İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım" ifadesini kaydetti.

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" FAY HATTI 2013 YILINDA HARİTADA VAR, 2023 YILINDA YOK”

Madenin fay hattı üzerinde kurulmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün 2013'teki raporunda görünen fay hattının 2023'teki raporda silindiğini iletti.

Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda, “MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok!” ifadelerine yer verdi.

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