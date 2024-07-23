TOKİ evleri çürük iddiası. Hatay bu görüntülerle çalkalanıyor

Kaynak: Sovtna.net
TOKİ evleri çürük iddiası. Hatay bu görüntülerle çalkalanıyor

Hatay'da depremzedelere verilmek üzere yapılan TOKİ binalarında eksik malzeme kullanıldığı iddiası tüm kentte çalkalanıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'daki TOKİ konutlarında çalışan ve ücretlerini alamadıklarını söyleyen işçiler, bina yapımlarında malzemeden çalındığını iddia etti.

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"BURANIN KONTROL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Yerel basına konuşan işçiler sağlam iş istedikleri için çıkışlarının verildiğini söyleyerek "Binalarda hepsi gözüküyor. Buranın kontrol edilmesini istiyoruz. Bize kanunla paranızı alın diyorlar. Diğer şantiyelere de yansıyacak bu. Burası deprem bölgesi kontrol edilmesi gerek" dedi.

Hatay Samandağ'da depremzedelere verilmek üzere yapılan TOKİ konutlarına ait olduğu iddia edilen görüntüler ise tepkilere neden oldu. TOKİ binalarının yapımda çalışan işçiler ise bu görüntüleri göstererek binaların sağlam olmadığını söyledikleri için işten çıkarıldıklarını söylediler.

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'KOLONU SAĞLAM YAPTIĞIMIZ İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIK'

Bir işçi "Daha önceki ekipler, kolonlarda 20 etriye (kolon ve kirişleri saran inşaat çeliği) vardı biz 40 etriye çıkardık. Biz işi sağlam yaptığımız, masraf çıkardığımız için bu insanlar çıkışımızı verdi. Bütün kolonlar boş, iki tane temel kaydı iki kişi öldü. İşçilerin de parasını vermek istemiyor. Kimse bu konutlara girmesinler. Bunlar insanları bir daha öldürecek" ifadelerini kullandı.

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