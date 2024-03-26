Hatay'da feci kaza: Karşı şeride geçen tıra otomobil çarptı

Kaza, Dörtyol - Payas karayolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü Ş.K. kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. O yönde istikamet eden otomobil ise şerit değiştiren tıra çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.



