Hatay'da feci kaza: Karşı şeride geçen tıra otomobil çarptı

Kaynak: DHA
Hatay'da feci kaza: Karşı şeride geçen tıra otomobil çarptı
Öğle saatlerinde meydana gelen acı kazada 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Dörtyol - Payas karayolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü Ş.K. kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. O yönde istikamet eden otomobil ise şerit değiştiren tıra çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

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