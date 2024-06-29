Hatay'da iki bayram kutlanıyor

Kaynak: AA
Hatay'da iki bayram kutlanıyor

Hatay'da Hristiyanlara özgü St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramları kutlanıyor.

Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde bir tören gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görmeyen bu kilisede düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal tarafından yönetilen bir ayinle devam etti.

İlahilerin söylendiği etkinlikte, barış ve kardeşlik mesajları verildi. Törenin sonunda, bayrama özel olarak hazırlanmış kutsanmış ekmek katılımcılara dağıtıldı.

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