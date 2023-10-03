Hatay’da kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan yerlerde yasa dışı olarak üretilen kaçak içki ile operasyon gerçekleştirildi.

Serinyol Mahallesi’nde bulunan bir ikamette sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi alan ekipler, şüphelilere ait ev ve eklentilerde arama yaptı.

Aramada mavi variller ve plastik şişe içerisinde toplam 360 litre içime hazır sahte kaçak içki, 5 bin 250 litre sahte içki yapımında kullanılan fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi.

Olayla ilgili ismi açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.

