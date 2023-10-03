Hatay’da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın Antakya ilçesinde 360 litre içime hazır sahte kaçak içki, 5 bin 250 litre sahte içki yapımında kullanılan fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Hatay’da kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan yerlerde yasa dışı olarak üretilen kaçak içki ile operasyon gerçekleştirildi.

aw044702-01.jpgSerinyol Mahallesi’nde bulunan bir ikamette sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi alan ekipler, şüphelilere ait ev ve eklentilerde arama yaptı.

aw044702-02.jpg Aramada mavi variller ve plastik şişe içerisinde toplam 360 litre içime hazır sahte kaçak içki, 5 bin 250 litre sahte içki yapımında kullanılan fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi.

Olayla ilgili ismi açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.

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