El ele �l�me gitti hem de g�z g�re g�re. Kamyon hareket edince olanlar oldu

DHA'n�n haberine g�re, Hatay'�n Belen il�esinde aile sa�l��� merkezinden ��k�p el ele tutu�arak yolun kar��s�na ge�meye �al��an �iftten G�l�en Akyurt (51), ye�il �����n yanmas�yla hareket eden hafriyat kamyonunun alt�nda kal�p, ya�am�n� yitirdi. Kazan�n ard�ndan �oka giren Mustafa Erdo�an Akyurt (55) ise hastaneye kald�r�ld�.





Kaza, saat 12.00 s�ralar�nda Belen il�e merkezinde meydana geldi. Muayene olduklar� Belen Aile Sa�l��� Merkezi'nden ��k�p, geldikleri otomobile do�ru el ele tutu�up y�r�yen G�l�en ve Mustafa Akyurt �ifti, yolun kar��s�na ge�mek istedi.

Bu s�rada ara�lara yanan ���k ye�ile d�nd�. S�r�c�s�n�n hareket ettirdi�i 27 AOE 858 plakal� hafriyat kamyonu, �iftten G�l�en Akyurt'a �arpt�. E�i Mustafa Erdo�an Akyurt ise kazadan son anda kurtuldu. G�l�en Akyurt, kaza yerinde hayat�n� kaybetti. B�lgeye polis ve sa�l�k ekipleri sevk edildi. �oka giren Mustafa Erdo�an hastaneye kald�r�ld�.





Kazan�n ard�ndan polis ekipleri, hafriyat kamyonunun �of�r�n� g�zalt�na al�p, polis merkezine g�t�rd�. Kaza g�venlik kameras�na yans�rken, soru�turma s�r�yor. (DHA)