Böyle kurs görülmedi. 'Sürekli ölümü hatırlamak için başvurdum'

İzmir’de Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cenaze Hizmetleri Kursu, meslek sahibi olmak ya da korkularını yenmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgili gördü. Toplamda 32 saatlik eğitim sonunda uluslararası geçerliliği olan gassallık sertifikasına sahip olacak kursiyerler, cansız manken üzerinde pratik eğitim gördü.

ÖLÜM SONRASI YAPILMASI GEREKENLER ANLATILIYOR

Kursta ölüm gerçekleştikten sonra yapılması gerekenler tek tek anlatıldı. Gassal adaylarına daha sonra, cenazeyi yıkama ve kefenleme işlemi öğretildi. Daha sonrasında ise okunması gereken dualar öğretildi. Cansız mankenin kefenlenmesinin ardından ise cenaze namazı ve defin işlemine geçildi. Kursiyerler, kefenledikleri cansız mankenin senaryo gereği namazını kıldıktan sonra defnederken dikkat edilmesi gereken hususları da öğrendi.

"YENİ BİLGİLER ÖĞRENMEK İÇİN KURSA GELİYORLAR"

Ölümün bir gün herkesin başına geleceğini söyleyen Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reyhan Ünalan, “Bu konuyla ilgili yanlışları düzeltmek ve yeni bilgiler öğrenmek için kursa geliyorlar. Aynı zamanda bir iş sahası olarak da eğitime gelenler oluyor. Cansız mankenin üzerinde cenaze üzerinde yapılan uygulamaları gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM KORKUSUNU YENMEK İÇİN GELDİM"

Cenaze konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için kursa katıldığını söyleyen Özcan Balkaş “Kursa gelerek doğru bir şekilde bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek istedim. Ölümden korktuğum için bu korkuyu yenmek için de geldim. Cenazelerde bulunuyoruz, bilerek yapmak daha iyi diye düşünüyorum. Çevremden ‘Sen yapamazsın’ diyenler oldu. Ben doğru şekilde nasıl yapıldığını öğrenmek için geldim” dedi.

"PSİKOLOJİN ETKİLENİR YAPAMAZSIN DEDİLER"

Cenaze Hizmetleri Kursuna kendisini geliştirmek için katıldığını belirten gassal adaylarından Nurşiret Kır ise “Bu dünya boş. Sürekli ölümü hatırlamak için başvurdum. Çevreden ‘Psikolojin etkilenir. Yapamazsın’ dediler. Bana eşim çok destek oldu. Onun için geldim. Kurs bitince iş içinde başvuru yapacağım. Bu işi yapmak istiyorum. Daha çok Allah için ve ölümü sürekli hatırlamak için bu işi yapmak işitiyorum” dedi.