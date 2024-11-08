Hatay'da kamyonun altında kaldı yürüyerek çıktı

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde trafikte seyreden hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Hiçbir şey olmamış gibi kamyonun altından kendi imkanlarıyla çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapıp ardından hastaneye kaldırdılar. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TEKERLEKLERE GELMEMESİ BÜYÜK ŞANS"

Kazayı gören Taha Yeşil, "Kaza her zamanki bilinçsizlikten oluyor. Motosiklet giderken kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsüne hiçbir şey olmadı. Sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu caddede her gün bir trafik kazası oluyor. Hafriyat kamyonu motosikleti metrelerce sürükledi. Kazayı gördüğümüzde hemen koştuk ve 112'yi aradık. Motosiklet sürücüsünde hiçbir şey yoktu. Motosiklet sürücüsü kamyonun altındaki dingilin arasında sıkışmıştı. Tekerleklere gelmemesi büyük şanstı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü" ifadelerini kullandı.