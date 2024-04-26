Hatay'da komşusu tarafından vurulan imam toprağa verildi

Olay, dün sabah Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. İmam Hasan İnci, görevli olduğu Çamlık Camisi'ne sabah namazı için giderken komşusu tarafından av tüfeğiyle başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan karşı komşunun sorgusu sürüyor.

Hasan İnci'nin cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nihal Atakaş Camii'ne getirildi. İkindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası imamın cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine İskenderun Müftüsü Mehmet Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Gökdemir, cami imamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İskenderun Müftüsü Mehmet Karaoğlu, imam Hasan İnci'nin vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Merhum hocamız, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan, dini ilimlerde bilgili ve namaz kıldıran bir hocamızdı. Vefatı büyük bir kayıptır. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.