Hatay'da orman yangını

Kaynak: İHA
Hatay'da orman yangını

Hatay'da çıkan orman yangını ekipleri, havadan ve karadan müdahale ederek yangının büyümesini engelledi ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı.

Yangının ilgili makamlara ihbar edilmesi sonrası yangının çıktığı noktaya orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan ivedilikle müdahale etti.

aw264793-02.jpgEkiplerin hızlı müdahalesi sonucu angın ormana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına; 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer, 1 greyder ve 2 helikopter ile müdahale edildiği öğrenildi.

Çıkan yangın sonucu yarım hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.

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