Hatay'da orman yangını

Yangın, Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı.

Yangının ilgili makamlara ihbar edilmesi sonrası yangının çıktığı noktaya orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan ivedilikle müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu angın ormana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına; 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer, 1 greyder ve 2 helikopter ile müdahale edildiği öğrenildi.

Çıkan yangın sonucu yarım hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.