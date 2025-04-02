Hatay'da sahilde ölü bulunmuşlardı: Nedeni belli oldu

Kaynak: DHA
Hatay'da sahilde ölü bulunmuşlardı: Nedeni belli oldu

Hatay'da jandarma E.T ile kız arkadaşı B.A'nın cansız bedenleri sahilde bulunmuştu. Soruşturmanın ardından E.t'nin önce kız arkadaşını vurup ardından da intihar ettiği değerlendiriliyor.

Hatay Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahilde dün silah sesi duyanlar, 1'i kadın 2 kişinin yerde yattığını fark etti. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği E.T. ile B.A. adlı kadının yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından, 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Hatay'da şüpheli ölüm! Jandarma ve kız arkadaşı sahilde ölü bulunduHatay'da şüpheli ölüm! Jandarma ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

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Yapılan incelemelere göre; E.T.'nin tabancayla önce kız arkadaşı olduğu öne sürülen B.A.'yı öldürüp, sonra aynı silahla intihar ettiği değerlendiriliyor.

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Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Öte yandan otopsisinin ardından yakınlarının cenazesini teslim aldığı B.A., Kuzuculu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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