Hatay’da tefecilik operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaparak 25 kişiyi mağdur ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 şahsa ait 7 adrese Özel Harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda H.M., M.G. ve F.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 333 bin liralık 18 senet, 30 bin liralık 2 çek, 1 vekaletname, 280 bin liralık arsa ipotek belgesi, 70 bin lira değerinde satış sözleşmesi ile başkası adına düzenlenmiş araç ruhsatı ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.G. ve F.G. tutuklanırken, H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



(Kaynak: İHA)