Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi’nde kaza meydana geldi.

Seyir halinde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Ters dönen otomobilde sürücü sıkışarak yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine sevk ederken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sebebiyle araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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