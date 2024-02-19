Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi’nde kaza meydana geldi.
Seyir halinde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Ters dönen otomobilde sürücü sıkışarak yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine sevk ederken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Meydana gelen kaza sebebiyle araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.