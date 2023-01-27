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Hatay'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı

Hatay’da düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli de yakalandı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:15
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İskenderun'da belirlenen 2 adreste arama yaptı. Şüphelilerden M.Ö.'nün Buluttepe Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada, 6 gram skunk, 2 kök hint keneviri, 24 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bir diğer şüpheli H.Y'nin Piri Reis Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 5 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 1 adet captagon, 3 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi bulundu.

Polis tarafından 2 şüpheli de gözaltına alınarak ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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