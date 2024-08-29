Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Gece karanlığında hızla yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alındı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, orman yangınının çıktığı alanda inceleme yaptı.



"ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI VE SOĞUTMA İŞLEMLERİ YAPILIYOR"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Arkıtça ve Delibekirli Mahallelerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Arkıtça Mahallemizdeki yangın zeytinlik bahçesinde çıktı ve müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Delibekirli Mahallemizdeki yangın da itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.