Soba faciasında hayatını kaybeden 5 çocuğa veda! Tutuklu baba cenazeye katıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Soba faciasında hayatını kaybeden 5 çocuğa veda! Tutuklu baba cenazeye katıldı

İzmir’de hurda toplamak için evden çıkarken annelerinin açtığı elektrik sobanın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kardeşin cenaze namazı, Türkiye’nin yüreğini yaktı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğun ısınması için elektrik sobasını açıp evden çıkmış, sobanın devrilmesi sonucu evde yangın çıkmıştı. 5 kardeş, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

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TUTUKLU BABA DA CENAZEYE GELDİ

5 kardeşin tabutu, cenaze namazı kılınması için camiye getirildi. Cenazeye, cezaevinde tutuklu bulunan baba da özel izin alarak katıldı. Babanın ayakta duramayacak halde oluşu, herkesin yüreğini yaktı.

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“ANNESİ DE ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARIYORDU”

Ailenin komşularından Soner Şahin, yaşanan dehşeti şöyle anlatmıştı: ‘Esma Teyze koş, çocuklarım öldü’ diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı.

İzmir'de yürekleri yakan olay! Anne hurda toplamaya gitti, 5 çocuğu yanarak can verdiİzmir'de yürekleri yakan olay! Anne hurda toplamaya gitti, 5 çocuğu yanarak can verdi

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İzmir'de soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti!İzmir'de soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti!

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