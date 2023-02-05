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Hatayspor-Kasımpaşa maçında mucize gol

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Kasımpaşa'yı son anda yendi

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 18:14
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Hatay-Kasımpaşa maçında gol 90+7'de geldi

Hatayspor-Kasımpaşa maçında mucize gol
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Süper Lig'de 23. hafta maçında Hatayspor, Kasımpaşa'yı maçın uzatma dakikalarındaki golle devirdi. 

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Ben Ouannes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Faal'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

4. dakikada Hajradinovic'in ceza alanı sol çaprazından kaleye çektiği sert şutta, top yandan auta gitti.

24. dakikada Eysseric'in uzun pasında ceza sahası içinde Faal'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

34. dakikada Chouiar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında Ben Ouannes'in şutunda, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

34. dakikada ceza sahası önünde savunmadan seken topu önünde bulunan Ze Luis'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

35. dakikada Hajradinovic'in uzun pasında sol kanatta topu alan Faal, kalesini terk eden Erce Kardeşler'i geçerek ceza sahası sağ çaprazından topu boş kaleye göndermek istedi, ancak meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

66. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Fall'ın ceza sahasına çevirdiği topa Eysseric kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

86. dakikada yerden Kasımpaşa ceza sahasına gönderilen topa El Kaabi vurdu. Top üstten auta  gitti.

90+7. dakikada Hatayspor öne geçti. Bu dakikada Christian Atsu topu filelere yolladı ve Hatayspor 3 puanın sahibi oldu.

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