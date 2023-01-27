Hatayspor'a Almanya'dan transfer

Hatayspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bordo-beyazlı ekip, Bundesliga 2 ekibi Greuther Fürth forması giyen Dudziak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor Onursal Başkan Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo-beyaz renklere bağlayan imzayı attı.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Jeremy Dudziak'a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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