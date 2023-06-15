Hatayspor ilk transferini yaptı. Volkan Demirel yemek fotoğraflarını payşlaştı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Bu sezon Süper Lig'e devam edecek Hatayspor, yeni sezon için hazırlıklara başladı.
İlk transferi teknik direktör Volkan Demirel açıkladı.
Demirel, yaptığı paylaşımla İsveçli forvet Carlos Strandberg'i transfer ettiklerini duyurdu.
Ayrıca futbolcuyla birlikte yedikleri yemeğin fotoğrafını da paylaştı.
27 yaşındaki Carlos Strandberg, Katar takımı Al-Sailiya'da geçen sezon 26 maçta 15 gol attı.
Carlos Strandberg, Avrupa'da da Club Brugge, Malmö, CSKA Moskova gibi takımlarda forma giydi.