Hatmi çiçeği nasıl kullanılmalı

Hatmi çiçeği, en çok bitki çayı olarak tüketilir. Soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Bitki çayları arasında vücut direncini artıran ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitkidir. Ayrıca vücudu gevşeten ve sakinleştiren bir etkiye de sahiptir. Merhem Hatmi çiçeğinin toplanıp kurutulan kökleri, ılık su ile karıştırılıp merhem kıvamına getirilir.

Ciltteki lekeleri gidermede kullanılan hatmi çiçeği merhemi, cildi canlandırır ve hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Çay Hatmi çiçeği, solunum yolu hastalıklarına karşı öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu için çay olarak içilebilir.

BİTKİSEL TAKVİYELER

Hatmi çiçeği, bitkisel takviye olarak da bulunmaktadır. Kullanımı kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden takviye almadan önce mutlaka uzman doktorun tavsiyesini almanız gerekir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI DEMLENİR?

Kurutulmuş hatmi çiçeği çayı, kaynar suya konur ve 5 dakika demlenmesi beklenir. Sonra süzülüp içilir. İsterseniz içine bal ekleyebilirsiniz. Hatmi çiçeği çayını günde iki defa içebilirsiniz.

HANGİ SIKLIKLA TÜKETİLMELİ

Hatmi çiçeği, solunum yolları hastalıkları, sindirim sistemi sorunları ve bağışıklık sistemini desteklemeye yönelik birçok fayda sunar. Hatmi çiçeği, her gün düzenli olarak tüketildiğinde 3 ya da 4 gün içinde etkili olur. Her bitki gibi uzun süreli kullanılması önerilmez. Gün içinde 1 ya da 2 defa hatmi çiçeği çayı içmeniz yeterlidir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ZARARLI MI?

Hatmi çiçeğinin bilinen ciddi bir zararı bulunmamaktadır fakat tüketmeden önce mutlaka uzman doktordan görüş almanız gerekir. Her bitki çayında olduğu gibi hatmi çiçeğinin fazla tüketimi durumunda riskler ortaya çıkabilir. Fazla tüketimi durumunda olabilecek zararları şöyle sıralayabiliriz:

Alerjik reaksiyon meydana gelebilir.

Hamile olan kadınların kullanmaması gerekir.

Diyabet hastaları, kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Kronik hastalığı olan ve ilaç kullanan kişiler, tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalı.