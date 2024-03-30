Hava durumu alarmı. Bu kez tehlike çok başka. 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünkü hava durumu raporunu yayınladı.
Meteorolojinin bilgilerine göre Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görülebilir.
Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor. Yaşanacak olumsuz gelişmelere karşı Meteoroloji vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
4 GÜN SÜRECEK, UZMANLAR UYARDI
Uzmanlara göre Marmara ve İstanbul çevresinde toz taşınımının 4 gün süreceği belirtiliyor.
Özellikle KOAH ve astım hastalarının bu dönemlerde dışarı çıkarken tedbirli olmaları açıklandı.
Toz taşınımından özellikle yaşlı ve çocukların etkilendiği de belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından da paylaştı.