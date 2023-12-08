Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu ‘Türk Yıldızları’ ile uçtu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yapılan çalışmaları yerinde gördü ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile birlikte eğitim uçuşu gerçekleştirdi.