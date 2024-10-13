Hava limanında panik dolu anlar! İniş sırasında uçağın lastikleri patladı 174 yolcu tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hava limanında panik dolu anlar! İniş sırasında uçağın lastikleri patladı 174 yolcu tahliye edildi

Münih’ten Antalya’ya gelen Corendon Havayolları'na ait uçak, Antalya Havalimanı'na inişi yaptığı sırada lastiği patladı. Lastiği parçalanan uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi.

Antalya Havalimanı'na iniş yapan Corendon Havayolları'na ait Münih-Antalya seferi yapan uçakta, iniş sırasında lastiği patladı.

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174 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Uçakta bulunan 174 yolcu ve 6 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Corendon Havayolları’na ait TC TJV tescil numaralı uçak, saat 14.10 sıralarında Antalya Havalimanı’na iniş yaparken sağ iki lastiği patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde;

"Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir."

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Uçağın güvenli bir şekilde havalimanında park alanına çekildiği belirtilirken, olay nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

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