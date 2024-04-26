Havaalanında kahve alan kadının sonu yoğun bakım oldu. Son mesajı 'göremiyorum' oldu

Kaynak: UltimaHora
Havaalanında kahve alan kadının sonu yoğun bakım oldu. Son mesajı 'göremiyorum' oldu
İspanya’da havaalanındaki otomattan bir bardak kahve alan 21 yaşındaki genç kız aniden fenalaştı ve hastanelik oldu. Genç kadının arkadaşlarına attığı son mesaj ise “Göremiyorum” oldu.

İspanya’nın Palma kenti yakınlarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Havaalanındaki otomattan bir bardak kahve alan 21 yaşındaki kadın kahveden bir iki yudum almasının ardından kahvenin tadında bir gariplik olduğunu fark etti.

Kuşkulanan kadın kahveye daha da yakından baktığında kahve bardağının içinde bir sürü böceğin gezdiğini gördü.

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İş işten geçince 21 yaşındaki genç kadının yüzü şişmeye başladı ve boğazı kapanarak nefes alamamaya başladı. Anaflaktik şok geçirdiği tespit edildiği belirtilen kadın çevredekilerin müdahalesi ile Palma kentindeki bir kliniğe götürüldü.

Genç kadın hastaneye kaldırılmadan evvel havaalanında bulunan sağlık yetkilileri tarafından kendisine adrenalin verildi.

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Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılan kadın burada 36 saat boyunca tedavi altında kaldı. Kadının ailesi kızlarının yoğun bakıma kaldırılmasının ardından havalimanı yönetiminden şikayetçi oldu.

Havalimanı yöneticileri ise söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını belirtti.

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