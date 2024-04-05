Havacılık sektöründe çeyrek asırlık habercilik

Havacılık sektöründeki şirketler faaliyetlerini, kampanyalarını duyurmak, geliştirdikleri iş kollarını tanıtmak için sektörel medya kuruluşlarından destek alıyor. Havacılık sektöründe 25. yaşlarını kutladıklarını belirten Gökyüzü Haberci Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Zengin, sektörün öncü markalarının gelişimi ve dünyaya isimlerinin duyurulması için en güncel ve tarafsız habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Atatürk Havalimanı’nda başlayan habercilik serüvenlerinin Avrupa’nın en çok uçuş yapılan İstanbul Havalimanı ile devam ettiğini vurgulayan Yusuf Zengin, “Sektörel bir medya kuruluşu olarak 25 yıl boyunca hizmet vermek zordur. İnişler çıkışlar olabilir, doğru ve dürüst habercilikten vazgeçmeden çalışmak her zaman kazandırır” dedi.

“TÜRKİYE HAVACILIK SEKTÖRÜ MEVCUT KAPASİTESİYLE DÜNYADA BİR NUMARA OLMAYA ADAY”

Türkiye havalimanlarıyla, havayollarıyla dünyada bir numara olmaya aday kapasiteye sahip diyen Gökyüzü Haberci Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Zengin, “Tarihi ve turistik altyapısı çok güçlü olan ülkemiz lokasyon olarak da çok geniş uçuş ağına sahip. Havayollarımız neredeyse dünyanın hemen her yerine uçuş gerçekleştiriyor. Milyonlarca yolcuya en iyi hizmeti verecek kapasitede havalimanlarımız var. Üniversitelerde sektörün farklı iş kolları için yeni çalışan adayları yetiştiriliyor. Savunma sanayimizin yerli üretimleri, Ar-Ge çalışmaları son sürat devam ediyor” şeklinde konuştu.

“YENİ YAŞIMIZA YENİ WEB SİTEMİZLE DEVAM EDİYORUZ”

Çeyrek asırdır havacılık sektöründe haber odaklı hizmet verdiklerinin altını çizen Yusuf Zengin sözlerini şöyle tamamladı:

“Gelişime bu kadar açık bir sektörde medya kuruluşu olarak hizmet vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu kadar son teknolojinin, yapay zekanın kullanıldığı bir sektöre ayak uydurmak adına medya kuruluşlarının da sürekli kendilerini güncel tutmaları gerekiyor. Biz de okuyucularımıza daha iyi hizmet vermek adına yeni yaşımızda yeni web sitemizle yayın hayatımıza devam ediyoruz.”