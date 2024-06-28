Havaların ısınmasıyla gelen tehlike! Saat verildi

Yaz aylarının gelişiyle bazı sağlık sorunları da beraber geldi. Uzmanlar, artan sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu.

Sıcak çarpması ile ilgili konuşan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Özel, özellikle vücut ısısının 40 dereceye çıkmasıyla hayati riske neden olacak durumların olduğunu ifade etti.

"BİLİNÇ BULANIKLIĞINDA BİLİNÇ KAYBINA KADAR GİDEBİLEN DURUMLAR GÖRMEKTEYİZ"

Sıcak çarpmasının belirtilerini tek tek anlatan Dr. Özel, “Sıcak çarpması vücut ısısının yüksek derecelere çıkması ve bu yüksek derecelerle vücudun başa çıkamaması olayıdır. Genellikle sıcak ve nemli havalarda ortaya çıkar. Uzun süre sıcakta kalmadan veya ağır egzersiz yapanlarda görülen bir durumdur. Sıcak çarpmasının belirtileri genellikle basit baş ağrısı ve baş dönmesiyle başlayıp kas kramplarına, bulantı ve kusmalara kadar gidebilir. Özellikle bilinç değişikliğine de neden olabilir. Bilinç bulanıklığında bilinç kaybına kadar gidebilen durumlar görmekteyiz. Genellikle sıcak çarpmalarında ilk önce kişiyi serin bir yere almalıyız. Bununla ilgili de soğutma mekanizması olarak soğuk suya daldırabiliriz. Ya da ıslatılmış havlu ya da çarşafı vücudun belirli yerlerine sarabiliriz. Burada amaç vücudu bir an önce sıcak ortamdan uzaklaştırıp serin ortama getirmektir. Hastanın bilinci açıksa su içmeye teşvik edebiliriz. Ama eğer bilinç kapalıysa hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemeliyiz” diye konuştu.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapan Özel, “Genellikle 65 yaş ve üstü hastalar, 0-1 yaş ile küçük yaş grubundaki çocuklar sıcak çarpmalarında risk grubundadır. Özellikle yaşlı olmasa bile kalp, hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi durumlar da risk grubundadır. Aynı şekilde aşırı kilolu kişiler de risk grubundadır. Zorunlu olmadıkça yaz dönemlerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamalıyız. Eğer dışarı çıkıyorsak bol giysiler kullanmak zorundayız. Eğer sıcak çarpmasıyla ilgili bir öngörü varsa sık duş alınabilir” dedi.