Havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandılar. Vücutlarına sararak çıkarmaya çalıştılar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Lübnanlı 2 kişinin üzerinden balya balya sahte dolar çıktı. Polis ekiplerinin yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandılar. Vücutlarına sararak çıkarmaya çalıştılar

İstanbul'daki uluslararası havalimanlarından birinde düzenlenen operasyonda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçaktaki 2 yolcu gözaltına alındı. Sahte oldukları değerlendirilen 580 bin Amerikan dolarına el konulurken, Arap kökenli şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgiye göre operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütüldü.
Asya merkezli bir havayolu şirketine ait tarifeli uçakla Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan İstanbul‘a hareket eden Ortadoğu kökenli 2 yolcu, önceki Perşembe günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’dan havalandığı öğrenilen uçaktaki yolculardan Lübnan uyruklu Omar Z. (28) ve Jouheır I. (22) adlı kişiler, saat 14.00’te uçaktan inerek Dış Hatlar Geliş Terminaline yöneldi.

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VÜCUTLARA SARILI 580 BİN SAHTE DOLAR VE BAVULDA PARA SAYMA MAKİNESİ

Beyrut-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra tedirgin davranışlarla terminaldeki bagaj bandına geçen 28 ve 22 yaşlarındaki şüpheli yolcular, kendilerini geriden takip eden polisler tarafından göz hapsine alındı. Arap yolcuların her hareketi Kaçakçılık ve Mali Şube polisleri tarafından adım adım izlendi. Yapılan takibin devamında söz konusu ‘yolcular’ kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında risk analiz odasına götürülmek üzere gözaltına alındı.

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Yürütülen soruşturma çerçevesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen nefes kesen operasyonla yakalanan Ortadoğu kökenli 2 şüpheli, risk analiz merkezinde didik arandı. Zanlıların üzerlerinde ve bagajlarında yapılan aramalarda, vücutlarına sarılı halde 580 bin Amerikan doları tutarında balya balya sahte döviz, bavullarında para sayma makinesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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ARAP ŞEBEKENİN TÜRKİYE’DEKİ MUHTEMEL BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Gerçek olmadığı anlaşılan para banknotlarına imha edilmek üzere el konulurken, Beyrut doğumlu 2 kişi ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü. Şüpheliler hakkında TCK 197 "Parada Sahtecilik" ve TCK 188 "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

İstanbul Polisi, iki kişilik Arap şebekenin Türkiye’deki bağlantılarını mercek altına alırken, emniyet unsurlarının titiz çalışması sayesinde yakalanan Omar Z. ve Jouheır I., sorguları tamamlandıktan sonra 17 Kasım’da Kartal’daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına havale edildi. Her iki zanlı, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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HAVALİMANLARINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA TEK SEFERDE ELE GEÇMİŞ EN BÜYÜK MİKTAR

Cezaevine konulan yabancı kalpazanlara yönelik soruşturma devam ederken, 2 kişilik Arap şebekenin Türkiye’deki bağlantılarıyla operasyonun derinleşebileceği ifade edildi.

Bu arada ele geçirilen sahte paraların, bugüne kadar Türkiye’deki havalimanlarında düzenlenen bir operasyonda yakalanmış en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Lübnanlı şüphelilere karşı düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Soruşturma dosyasındaki deliller arasına da giren görüntülerde, 2 kuşkulunun vücutlarının sırt, karın ve bel kısımlarına balyalar halinde sardıkları sahte dolarların çıkarılışı yer alıyor.

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