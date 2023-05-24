Havalimanında kadınların meydan muharebesi

İki kadın uçaktan indikten sonra sözlü başlayan tartışması yolcu salonunu ringe çevirdi. Bagajları bekleyen kadınların neredeyse tümü kavgaya karıştı, üç kişi gözaltına alındı.

Havalimanında kadınların meydan muharebesi

Amerika'nın Chicago O'Hare Havalimanı bagaj alım bölgesinde kadın yolcuların tartışması kavgaya dönüşünce ortalık birbirine girdi.

Tartışma iki kadın yolcunun uçaktan indikten sonra başladığı tartışma bagaj bölgesinde saç başa kavgaya dönüştü. İşte o kavgaya uçaktan inen diğer kadın yolcular da katılınca ortalık ringe döndü.

Kadınlar dakikalararca kavga etti. Saçlar çekilde yumruklar tekmeler atıldı.

Kavga eden yolcuların uçaktan indikleri sırada başlayan tartışmanın terminalde devam ettiği ve 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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