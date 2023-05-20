İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı

Türkiye, heyecanla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu beklerken, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'ta, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; yurt dışı seçmenleri, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

OYLAR DİPLOMATİK KURYEYLE GETİRİLECEK



Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, 14 Mayıs'taki seçimlerde olduğu gibi, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.