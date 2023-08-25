Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak. Görülmemiş uygulama

Güney Kore merkezli bir havayolu şirketinin valizlerin dışında yolcuları da tartacağını bildirildi.

Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak. Görülmemiş uygulama

Güney Kore merkezli Korean Air şirketi, bir süreliğine valizlerin dışında yolcuları da tartacağını açıkladı.

Başkent Seul’daki Gimpo Havaalanı ve Incheon Havaalanı’na kurulacak tartılar ile toplanan verilerle uçuşlara ilişkin yeni düzenlemeler hazırlanacak.

-JoongAng Daily'nin bildirdiğine göre, Korean Air, her yolcunun ağırlığını ve el bagajını kaydedecek ve bu kayıtlar ülkenin Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'na iletilecek. Bakanlık ise bu verileri bir yolcunun ortalama ağırlığını hesaplamak için kullanarak oturma düzeni ve uçakların ekstra ne kadar yakıt taşıması gerektiğine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasında baz alacak.

Habere göre, 28 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar yurt içi yolcular için Seul Gimpo Havaalanı'nda ve 8-19 Eylül arasında uluslararası yolcular için Incheon Havaalanı'nda tartı istasyonları kurulacak.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Havayolu personeli, aşırı kilolu yolcuların daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmayacağını ve toplanan tüm verilerin anonim olacağını vurguladı. Ancak bu açıklama, bir süreliğine yapılacak uygulamaya yönelik tepkileri dindirmedi.

Gazetenin aktardığı bir yorumda "Başkalarının kilomu bilmesi garip geliyor" denildi. Bazıları ise "Daha az kilom olursa daha fazla bagaj taşımama izin verirler mi?" veya "Fazla kilom varsa daha mı fazla ödeme yapacağım?" sorularını sordu.

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