Havuç neden ikiye bölünüp yenmez

Beden sağlığına iyi gelen gıdalar yanlış tüketildiğinde besin değerini yitirir. En bol bulunan sebzelerden olan havuç sağlıklı beslenmede oldukça önemli bir besin. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile vücudun günlük gereksinimini karşılamaya büyük ölçüde yardımcı olur.

HAVUCU NEDEN BÖLEREK YEMEMELİ

Yapılan bir araştırmaya göre, havuçların ufak ufak bölünerek tüketilmesi besin maddelerinin yok olmasına neden oluyor, vitaminleri öldürüyor. Çocuklarınız için de iyi bir atıştırmalık olan havuçta bulunan tüm besin değerlerinden faydalanmak için bütün halde tüketmek gerekiyor.