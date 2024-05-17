Havza’da sağlık protokolü

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi ve ekibi, Havza TSO Başkanı Erkan Acar’ı makamında ziyaret etti. Görüşme sonucunda, hastane ile Havza TSO arasında üyeler ve birinci derece yakınlarına çeşitli sağlık avantajları sunan bir sağlık protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Havza TSO üyeleri ve yakınları, Samsun'da bulunan Büyük Anadolu Hastanesi’nin poliklinik hizmetlerinden faydalanabilecek.

TSO Başkanı Erkan Acar, anlaşmanın Havza TSO üyeleri için önemli bir hizmet olduğunu belirterek, protokolü gerçekleştiren hastane yetkililerine teşekkür etti. Hakan Çiftçi ise, Havza TSO ile yapılan bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Havza TSO ailesine hizmet vermekten onur duyacaklarını ifade etti.