Hawaii'de 100 yılın felaketi yaşanıyor

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 89'a ulaştı, olayın ülkede son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Hawaii'de 100 yılın felaketi yaşanıyor

CNN'in haberine göre bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hawaii Valisi Josh Green, "Şimdi hepiniz bugün sahada neler olduğunu merak ediyorsunuz. Daha çok ölüm vardı. Ölenlerin sayısı 89'a yükseldi." bilgisini paylaştı.

Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu." dedi.

BÖLGENİN SADECE YÜZDE 3'Ü ARANABİLDİ

Maui Polis Şefi John Pelletier ise yaşamını yitiren 89 kişiden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmek istediklerini belirten Pelletier, "Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik." dedi.

ABD'DE SON 100 YILDA EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ORMAN YANGINI

İtfaiye yetkilisi Lori Moore- Merrell de Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtti.

Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları oldu." dedi.

MAUİ ADASI, "FELAKET BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini açıklamıştı.

1020528.jpg

hawaiideorman-yanginlarinda-olenlerin-sayisi-80e-cikti-7482f680.jpg

hawaii-maui-yangin-afp-2091712.jpg

le-foto-piu-belle-della-settimana-di-associated-press.jpeg

rawimage.jpg

resim-2023-08-11-104858239-i8v9.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İktidar seçim vaadini çabuk unuttu. Erdoğan “Projemiz hazır” diyerek açıklamıştı Güncel
İktidar seçim vaadini çabuk unuttu. Erdoğan “Projemiz hazır” diyerek açıklamıştı
Jorge Jesus Neymar'ı transfer ediyor Spor
Jorge Jesus Neymar'ı transfer ediyor
Alkollü sürücü karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı Güncel
Alkollü sürücü karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı
Kırmızı ışık ihlali yapan araç ters şeride girdi Güncel
Kırmızı ışık ihlali yapan araç ters şeride girdi
Fransa'da yangın: 3 ölü 21 yaralı Dünya
Fransa'da yangın: 3 ölü 21 yaralı
Yayla evi alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Güncel
Yayla evi alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı