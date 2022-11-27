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Hayaldi gerçek oldu. Türkiye'de eksi netle 4 yıllık üniversite dönemi

YKS sınavında adayların eksi netle kazandığı üniversiteleri MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut açıkladı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:46
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Hayaldi gerçek oldu. Eski netle 4 yıllık üniversite kazandılar

Hayaldi gerçek oldu. Türkiye'de eksi netle 4 yıllık üniversite dönemi
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YKS başladığından beri öğrenciler tercih ettikleri bölümlere o alanda sıfır çekerek yahut eksi net yaparak giriyor. Dört yıldır fizikte eksi net yapanın fizik okuyabildiği bu tabloyu değiştirmek için hiçbir adım atılmıyor.
MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Bu yılki üniversite ‘fırsat’ı hocalara yepyeni bir kendilerini kanıtlama alanı açtı: Eksi netle giren öğrencilere eğitim vermek. İlginç bir sosyal deney olacak ilgiyle izliyoruz.”

Kimya bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları şöyle;

-Osmangazi Üniversitesi: -0,3

-Sakarya Üniversitesi: 0

-Atatürk Üniversitesi: 0

-Afyon Üniversitesi: 0

Tarih bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları şöyle;

-Tarih: -2

-Anadolu Üniversitesi: -0,8

-Selçuk Üniversitesi: -1,3

-Uşak Üniversitesi: -1,5

-Bandırma Üniversitesi: -1.8

-Düzce Üniversitesi: -2,3

-Van Üniversitesi: -0,8

-Fırat Üniversitesi: 0,3

-Bayburt Üniversitesi: -1,3

-Artvin Çoruh Üniversitesi: -0,8

-Kafkas Üniversitesi: 0

-Atatürk Üniversitesi: 0,5

-Kırıkkale Üniversitesi: 0

- Gümüşhane Üniversitesi: 0,3

Kafkas Üniversitesi: 0

-Sinop Üniversitesi: 0,5

Fizik bölümüne son sıradan girip eksi net yapanların girdikleri bazı üniversiteler ve net sayıları şöyle;

-Mimar Sinan Üniversitesi: -0,3

-Adnan Menderes Üniversitesi: -1,8

-Trakya Üniversitesi: -0,8

-Erciyes Üniversitesi: -1

-Cumhuriyet Üniversitesi: -0,3

Onur Soğuk’un Twitter paylaşımı ise şöyle;

‘’Hayaldi gerçek oldu. Artık hiç net yapılmasa, hatta eksi net yapılsa dahi 4 yıllık üniversite kazanılabiliyor. Barajın kalkmasıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat bölümü -2 (eksi iki) netle kazanılmış.

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Leyla Yıldızhan
27.11.2022 16:55
Bu yalanlara inanan var mı gerçekten???  
 
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