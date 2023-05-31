“Hayat futbola fena halde benzer. Futbol şahsi beceri gerektirir değişmez. O da ayrı konu. Ama aynı zamanda da toplu oynanan, yani; insanların bir takım halinde oynadığı bir oyundur.

Hayat da böyle değil mi? İstediğin kadar yetenekli ol. İyi bir takımın yoksa havagazı.’’

'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' filminin efsane repliğidir yukarıda yazdıklarım.

Futbolun tanımı alan-zaman oyunu olarak yapılır. Doğru alanda doğru zamanda bulunduğun zaman oyunu iyi oynarsın.

Basit goller yememek için alan savunmasını doğru zamanlamayla yapmak gerekir.

Bunları yapmadığınız zaman ya şampiyon olamıyorsunuz ya da kazanamıyorsunuz. Üstelik bir de bunu yapamadığınızda suçu taraftara atıyorsunuz.

Yönetim suçsuz, başkan suçsuz, teknik ekip suçsuz, oynanan kötü futbol suçsuz. Tek suçlu taraftar. Bu kabul edilebilecek bir şey değil.

Buradan sanki hayata dair benzerlikler ortaya çıkıyor. Yanlış aday suçsuz, yanlış politikalar suçsuz, hatalı tutumlar suçsuz, yıllardır aynı koltuğu işgal edenler suçsuz, hatalı ortaklıklar suçsuz. Suçlu deprem bölgesindekiler, suçlu köylü, suçlu asgari ücretli. İkna edemeyenlerin hiç suçu yok.

Belli ki gerçekten yok. Eğer olsaydı ‘suçun’ karşılığı olan ceza sistemi işletilir birileri koltuğundan edilirdi.

Yıllardır seçim kaybedenler ile yıllardır şampiyonluk kaybedenler koltuklarında oturabiliyorlar. Hep bir sonrası için.

‘’Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Yine dene. Yine yenil. Daha iyi yenil’’. Beckett’ın bu sözleri akıllara geliyor. Bu sözleri referans alıyorlar sanırım. Ancak milyonları ilgilendiren kararlarda tekrar tekrar yenilme lüksünüz yok. Yenilecekseniz kendi şirketlerinizde, özel hayatlarınızda yenilin.

Tekrar futbola geçelim. Hayatla olan benzerliklerine..

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Cruyff, ‘’futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit futbol oynamaktır. Kolay bir maçın zor yanı, kötü olan rakibini kötü oynatmayı başarmaktır’’ der.

Siyaset de buna benzer. Aslında yapılması gereken basit hamlelerdir. Basit hamle ise halkın sesini dinlemektir. Halka rağmen seçim kazanamazsınız.

İstediğin kadar iyi siyasetçi ol. İyi bir takımın yoksa kazanamazsın. Halkı gerçekten arkana almazsan kazanamazsın.

Sizin için ter ve gözyaşı dökenlere bir hesap borçlusunuz. İsim vermeye gerek yok. Alan-zaman kurgusunu yapamayanların kim oldukları açık. Siyasette de futbolda da.

Kabul edin. İyi bir takımınız yoktu. Kaybettiniz. Koltukta oturdukça kaybetmeye de devam edeceksiniz.