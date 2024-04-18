Hayat vekilime güzel. Bu fiş dün kesildi

Artan pahalılık ve enflasyon ülkeyi yangın yerine çevirirken, bunu hiç hissetmeyen bir kitle de var!..

Tezgahtaki simidin bile 15 lira olduğu, sıradan bir kafede çaya 50 lira istendiği; hele hele dışarıdaki normal bir restoranda yemek yemenin lüks olduğu şu dönemde "pahalılığın" teğet bile geçmediği tek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin restoranı.

Vekillerin ve meclis çalışanlarının bir öğlen yemeğine ödedikleri para, İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehir belediyelerinin açtığı "Halk Lokantaları"ndaki fiyatların da altında.

10 LİRAYA PİRİNÇ PİLAVI!

Pirinç pilavının 10 lira, cacığın 10 lira, olduğu Meclis restoranında çeşit çeşit yemek mevcut.

Örneğin, bir tabak tereyağlı İspir fasulyesine ödenen para sadece 42 lira civarında!.. Bol taneli kayısı kompostoya ise 11 lira vermeniz yeterli.

İşte mütevazi bir hesap adisyonu:

Tabii Meclis'in mönüsü bunlardan ibaret değil; kebaptan kapamaya, türlüden bol fıstıklı dolmaya ve sütlüsünden hamurlusuna kadar çeşit tatlılar mevcut.

Ailelerin okula giden çocuklarına harçlık veremediği, emeklilerin halk ekmek kuyruklarında saatlerce beklediği, asgari ücretle çalışanların eti unuttuğu şu dönemde, Meclis'teki vekillerin bunlardan ne kadar haberdar olduğu, yedikleri yemeğin adisyonundan açıkça belli oluyor.