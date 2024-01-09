Hayatını Ankara'da geçiren Murat Kurum'a CHP'den İstanbul rehberi

Mayıs seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili Adayı olan Botan Cizreli, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Adayı Murat Kurum için online İstanbul rehberi hazırladı. “www.istanbulahosgeldin.com “ isimli internet sitesinde, kullanıcılar “Murat Kurum İçin İstanbul Rehberi” mesajıyla karşılaştı.

MURAT KURUM’UN İSTANBUL’A ADAPTE OLMASI İÇİN HAZIRLANDI

Hayatının büyük bir bölümünü Ankara ve Konya’da geçiren Murat Kurum’un İstanbul’a daha hızlı adapte olması için hazırlandığı belirtilen site hakkında şu ifadelere yer verildi: “Seçim süreci boyunca İstanbul'da geçireceği günler kapsamında şehre dair etkinler, lezzet noktaları, konaklama yerleri ve daha birçok bilgiyi bu siteden öğrenebilir.”

Ayrıca sitenin tanıtım kısmında, “'İstanbul'a sadece gezmeye geleceksin abi yaa'" şiarını benimsediğini anladığımız Sn. Murat Kurum'a 31 Mart gününe kadar şehirde mutlu günler geçirmesini dileriz. İstanbul'a hoşgeldin Murat Kurum.” denildi.

OTEL ADRESLERİ DE YER ALDI

Murat Kurum için hazırlanan sitede, Sitede “Sn. Murat Kurum ve ailesi ev tutana kadar aşağıdaki linkten bütçesine uygun otelleri seçebilir” ifadesiyle şehirdeki oteller listelendi ve “İstanbul’da Yapılacaklar” bölümünde İstanbul’un tarihi, kültürel yerleri sıralandı.