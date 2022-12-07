Hancılar, yolcular ve de şakşakçılar

Trabzonlu gazeteci Cevat Kol uzun yıllar bu işi yapıyor..

Bir basın emekçisi..

Sürekli basın kartı sahibi..

TSYD üyesi..

Her medya mensubunun olması gereken yerde..

Yani muhalif..

Trabzonspor yönetimlerinin hatalarını yazıyor, eleştiriyor..

Doğru görse alkışlayacak ama yok..

Doğal olarak da egemenler tarafından sevilmiyor..

Trabzonspor yönetimi eleştirilerinden korktuğu Cevat Kol'u Hollanda kampına sokmadı..

Antrenmanları izlemesini yasakladı..

Özgürlüğünü kısıtladı..



Çalışma hakkını engelledi..

Devreye Hollanda polisi girince de, korkak tavşanlar gibi topu otel yönetimine attı..

"Onu biz değil, otel yönetimi istemiyor"

Bunu yapan kim biliyorsunuz değil mi?

Sağda solda delikanlılık havaları atan, kürsüde mangalda kül bırakmayan İbrahim Hacıosmanoğlu..

Hani "Kaptanımız Tolga Zengin'i asla Beşiktaş'a vermeyiz. Top yuvarlaktır ama biz değiliz" dedikten bir gün sonra Tolga'yı Beşiktaş'a veren Hacıosmanoğlu..

Bir ara AKP mitinglerinde boy gösterirdi..

Tepki olunca da çark etti..

Korkaklık bulaşıcı mıdır, nedir?

Basına sansür o mitinglerden geçmesin Hacı Osmanoğlu'na..

Tabii bu sadece Trabzon'da yaşanmıyor..

Özellikle İstanbul'da..

..Ve daha bir çok yerde..

Basına ambargo, sansür koyan koyana..

Aslında korktukları biz gazeteciler değil..

Halkın gerçekleri öğrenmesi..

*. *. *

Cevat Kol yalnız değildir..

En azından ben ve benim gibi düşünenler bu işin takipçisiyiz..

Sonuna kadar..

Tarihe not düşün..

Trabzonspor yönetimi bir gün elbet gider, Cevat Kol gibi eğilmeyen kalemler yazmaya devam eder..

Hancılar ve yolcular..

..Ve bir de içimizdeki güce tapan şak şakcılar..

Tarih unutmaz, yazar..

SEDAT KAYA'NIN 6 Temmuz 2015'teki yazısı