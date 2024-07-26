Hayatlarının sonuna dek bekar kalacaklar. Son araştırma ortaya çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayatlarının sonuna dek bekar kalacaklar. Son araştırma ortaya çıkardı

Son yıllarda özellikle gençlerin bireysel yaşam tarzını benimsediği yapılan bir araştırma ile kanıtlandı. Araştırmaya göre her 4 yetişkinden biri hayatının sonuna kadar bekar kalacak.

Günümüz toplumunda evliliğe karşı olanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle artan enflasyon ve bireysel hayat tarzına bağımlılık bireylerin evliliği hiç düşünmemesinin ana etkenleri oldu.

ABD’li Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir araştırmaya göre her 4 yetişkinden birinin hayatının sonuna kadar bekar kalacağı öngörülüyor.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin son çalışması, toplum normlarında önemli bir değişimi ortaya koydu. Çalışma, her dört yetişkinden birinin hayatı boyunca bekar kalacağını öngördü. Araştırmaya göre, bugünün genç yetişkinleri 50 yaşına geldiğinde, dört kişiden biri hiç evlenmemiş olacak.

Bilim insanlarına göre bu eğilim, genç neslin evlilik ve aile yapısına yönelik geleneksel yaklaşımlarından uzaklaştığını gösteriyor.

YAŞAM TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre , 40-54 yaş arası yetişkinler arasında bekarlık oranı 1990'da %24 iken, bu oranın 2019'da %31'e yükseldi. Araştırma verileri evlilik oranlarındaki düşüşe işaret ederken diğer yandan da bekarların kendi kendine yeterlilik seviyesinin ve kişisel gelişimlerinin yüksek seviyelere geldiğini de ortaya koydu.

Bekar bireyler, evli olanlara kıyasla daha fazla kişisel özgürlük ve karar alma yetisi hissi yaşadıklarını belirtti. Araştırma, bekar yaşam tarzının daha fazla kabul gördüğünü ve evlilik kurumuna olan bakış açısının değiştiğini ortaya koydu. Bu durum, bireylerin yaşam tercihlerinde daha fazla çeşitlilik ve esneklik sağladı.

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