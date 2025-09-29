Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi

Düzenleme: Kaynak: AA
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İzmir’den Trabzon’a 10 şehirde sahne alacak sanatçı, sevilen eserleriyle unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sanatçı, turne kapsamında 4 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 6 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda, 7 Ekim’de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 8 Ekim’de Congresium Ankara’da, 7 Aralık’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 8 Aralık’ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda, 11 Aralık’ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM A Salonu’nda, 12 Aralık’ta Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 15 Aralık’ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 18 Aralık’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’sinde sahne alacak.

hayranlarina-mujde-evgeny-grinkodan-10-sehirde-turkiye-turnesi-yenicag-1.jpg

Sanatçı, sevilen eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sunacak ve turneyi 20 Aralık’ta Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu’nda tamamlayacak.

hayranlarina-mujde-evgeny-grinkodan-10-sehirde-turkiye-turnesi-yenicag-2.jpg

hayranlarina-mujde-evgeny-grinkodan-10-sehirde-turkiye-turnesi-yenicag-3.jpg

hayranlarina-mujde-evgeny-grinkodan-10-sehirde-turkiye-turnesi-yenicag-4.jpg

hayranlarina-mujde-evgeny-grinkodan-10-sehirde-turkiye-turnesi-yenicag-5.jpg

