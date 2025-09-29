Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi

Sanatçı, turne kapsamında 4 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 6 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda, 7 Ekim’de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 8 Ekim’de Congresium Ankara’da, 7 Aralık’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 8 Aralık’ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda, 11 Aralık’ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM A Salonu’nda, 12 Aralık’ta Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 15 Aralık’ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 18 Aralık’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’sinde sahne alacak.
Sanatçı, sevilen eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sunacak ve turneyi 20 Aralık’ta Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu’nda tamamlayacak.
Ankara'da Evgeny Grinko rüzgarı