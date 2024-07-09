Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu

Kaynak: DHA
Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu

Erzurum’da sağanak yağış sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapılan çoban 23 yaşındaki Yakup Eren kayboldu. Jandarma ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri çobanı bulmak için aramalara başladı.

Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi’nde hayvan otlatan Yakup Eren, sağanak yağışın ardından debisi yükselen dereyi geçmek isterken akıntıya kapıldı. Beraber hayvan otlattığı çobanın bilgi vermesi sonrası olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Derede kaybolan çobanı arama çalışmalarına başlanırken Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibi de olay yerine gönderildi. İş makinelerinin de destek verdiği ekipler, çoban Yakup Eren’i arama çalışmasını devam ettiriyor.

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