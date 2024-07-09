Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu

Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi’nde hayvan otlatan Yakup Eren, sağanak yağışın ardından debisi yükselen dereyi geçmek isterken akıntıya kapıldı. Beraber hayvan otlattığı çobanın bilgi vermesi sonrası olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Derede kaybolan çobanı arama çalışmalarına başlanırken Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibi de olay yerine gönderildi. İş makinelerinin de destek verdiği ekipler, çoban Yakup Eren’i arama çalışmasını devam ettiriyor.