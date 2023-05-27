Hayvana istismarda bulunan şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir güvenlik kamerasına kimliği bilinmeyen bir adamın bir sokak köpeğine tecavüz ettiği görüntüler takıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Hataylı yurttaşlar şahsın peşine düştü. #Hatay etiketi ile paylaşılan görüntüler yardımı ile eşgali açık şekilde görüntülere yansıyan zanlının bulunması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler görüntülerde kişinin kimliğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan Y.G. 26.05.2023 tarihinde Gültepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.